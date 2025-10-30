Допълнителни бонуси ще получат българските атлети във веригата маратони

За първа година организаторите на четирите маратона в градовете Стара Загора, Варна, София и Бургас ще наградят със специални парични бонуси най-добрите български атлети в дистанциите 10 км, 21 км и класическата 42.195 км, съобщават от БФЛА.

Още преди началото на първия маратон от веригата за 2025 година, този в Стара Загора, беше определена специална бонус система с точки, според която първите шест мъже и първите шест жени във всяка от дистанциите 10 км, полумаратон 21 км и класическия маратон 42 км ще бъдат отличени с допълнителни парични награди.

Общият размер на паричните бонуси за българските атлети е в размер на 22600 лв. Самият бонус е разпределен както следва: за 10 км е общо 4200 лева (по 2100 лева за мъжете до 6-о място и 2100 лева за жените до 6-о място), за 21 км е общо 7400 лева ( по 3700 лева за мъжете до 6-о място и 3700 лева за жените до 6-о място), за 42 км е общо 11 000 лева (по 5500 лева за мъжете до 6-о място и 5500 лева за жените до 6-о място).

Всеки един от четирите маратона от веригата носи следните точки в трите дистанции: 1-о място: 7 точки, 2-о място: 5 точки, 3-о място: 4 точки, 4-о място: 3 точки, 5-о място: 2 точки и 6-о място: 1 точка.

Във временното класиране до момента, след приключването на три от четирите маратона интригата в дистанция 10 км мъже и 10 км жени като че ли липсва, където водачи са съответно Чудомир Черногоров с 19 точки и Девора Аврамова с 14, а преднината пред преследвачите им е сериозна. При мъжете, без шанс за първото място, следват Янислав Тодоров с 9, Иво Балабанов със 7, Шабан Мустафа с 5, Валентин Вълканов и Марин Балабанов с по 4, Борис Стевиев, Панайот Панайотов и Николай Начев с по 3 и други. При жените на 10 км зад лидерката Девора с шанове са още Наталия Кременска със 7 точки, Алис Алиева и Зара Илиева с по 6, Емилия Семерджиева, Памела Ени и Билсерин Сюлейман с по 5.

Не така стоят нещата при борбата за призовите места в полумаратона и маратона. Преди последния маратон в Бургас при мъжете на 21 км водач е Мирослав Спасов с 16 точки, следван от Стоян Владков със силен старт и две поредни победи в първите два маратона и актив от 14. Трети, временно е Николай Кауфман с 8, след това са Петър Борисов с 5, Владислав Михайлов и Стефан Йорданов с по 4, Мартин Аргиров и Максим Колев с по 3 и др. Интригата при жените в полумаратона е голяма. Там има три атлетки с по 7 точки след маратоните в Стара Загора, Варна и София - това са добре познатите Маринела Нинева, Мая Русева и Мария Николова, които си размениха по една победа досега. Плътно след тях е Златка Вълчева с 6, следвана от още три с равен брой точки - Билсерин Сюлейман, Таня Димитрова и Анастасия Пейчева с по 5. Има и няколко момичета с по 4 точки, които също биха могли да се преборят за шестицата.

И в класическата маратонска дистанция досега се оформиха лидерите при мъжете и при жените. Интрига за първото място ще има само при мъжете, тъй като Радостина Балова си гарантира първото място в общото класиране с добрите бягания на изминалите маратони и събрани 17 точки. За сметка на това при следващите ще има сериозна борба за второто място - Маринела Нинева и Силвия Георгиева са с по 7, a Гинка Шавулева e с 6. Зад тях за момента са Демяна Йосифова и Мария Михайлова с по 5 и още две с по 4 - Антония Георгиева и Надежда Ангелова. Временен водач при мъжете на 42 км след трите маратона е Николай Николов с 12 точки, следван от Александър Спасов и Кольо Райчинов с по 7. Малко след тях са Мариян Недялков и Георги Стефанов с по 5. Има и трима с по 4 точки, това са Никола Стойчев, Методи Георгиев и Ясен Дудин.

Всички въпросителни ще бъдат решени на предстоящия Маратон на Бургас на 9 ноември. Там сили ще премерят над 1500 състезатели в 4 дистанции - 5 км, 10 км, 21 км и 42 км. Все още обаче не се знае дали всички български атлети, замесени в борбата за раздаване на допълнителните бонуси, ще вземат участие.