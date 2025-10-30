ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

3 г. затвор за швед, врязал се с кола в палестинск...

Бойко Борисов с гол от дузпа за 3:0 за "Бистришките тигри" срещу "Нови Искър"

1428
Бойко Борисов атакува вратата на съперника. Снимка: Николай Литов

Бойко Борисов вкара от дузпа последното попадение за победата на ветераните на "Витоша" (Бистрица) с 3:0 над "Нови Искър". Самият Борисов бе повален за 11-метровия.

Преди него двама бивши национали се разписаха за "Бистришките тигри". Първото попадение бе на Георги Пеев, а след това се разписа и Емил Гъргоров-Бадема, след като топката рикошира в него.

66-годишният Борисов отново изигра цял мач, като на този фон друг бивш национал - Гошо Гинчев, влезе едва в края на двубоя.

Хегемонът при ветераните върви уверено към първото място в столичното първенство за поредна година. Остават само няколко мача до края на шампионата.

Първото място в София осигурява място в плейофа за титлата на Югозападна България, като там ще се включат и победителите от София-област, Кюстендил, Перник и Благоевград.

След това идва националният етап на първенството, където се включват и победителите от останалите три зони на БФС.

Финалът обикновено е на неутрален терен някъде, където има добър стадион.

