Черното тото носи добри пари на играчите в сянка

Обикновено "изгарят" посредствени състезатели, които не могат да изкарат много от награден фонд

Тенисът е спорт, който дава възможност да се изкарат добри пари. По законния начин с доходи от награден фонд обаче го правят отбрани играчи. Не всички получават шанса да забогатеят като Новак Джокович, Роджър Федерер или други от елита.

Кариерата на повечето тенисисти преминава по турнири от ниска категория като “Чалънджър“ и Futures, където наградните фондове са символични. И в повечето време състезателите

си правят сметки какви разходи могат да си позволят

и как да направят програмата си според финансовите възможности. Ако нямат богати родителите или спонсори, разбира се.

Точно това е основната причина голям брой играчи да се поддават на натиска на посредници, които се занимават с черно тото и съответно изкарват добре. Тенисисти извън първите 300-400 на световната ранглиста са най-честите “клиенти” на подобни агенти, които обещават бързи пари. Но при условие че спазваш нарежданията. Нерядко спортисти получават директни заплахи за отмъщение и дори предупреждения и заплахи, че близките им са в опасност, ако не са изпълнили задачата. А това води до финансови загуби на големите акули – главно в Азия и зад сайтовете за онлайн залози на живо.

Мине, не мине време обаче, и от съответните служби

разкриват поредния анонимник

(до съответния момент), който е “изгорял” за участие в уговорени мачове. Тези дни темата пак е актуална заради случая с български (бивши) тенисисти – братята Карен и Юри Хачатрян, Анжел Янев и Дилян Янев. През 2020 година двамата Хачатрян бяха санкционирани за уреждане на мачове, като Карен бе наказан до живот, а брат му – за 10 г.

Сега след ареста стана ясно, че българите са преследвани за трансгранично пране на средства, получени от подкупи и измами, свързани със спортни състезания, по-специално тенис. Нашите

са застрашени от 10 години затвор във Франция,

тъй като прокурорски комитет в Марсилия разкри, че печалбата на братята и останалите от престъпната група (обвинени за манипулиране на мачове и пране на пари) е над 800 000 евро. Арестите бяха извършени във Франция, България, Испания и Румъния. Според данните на френските разследващи на няколко тенисисти извън първите 100 на ранглистата е било платено срещу съгласие да манипулират мачовете си, за да осигурят печалби от залози. Споменава се и

нарочна загуба на конкретни сетове,

защото онлайн залаганията предлагат и такива опции. Засегнати са около 40 турнира “Чалънджър” и Futures във Франция между 2018 и 2024 г., също както в други европейски страни и на други континенти като Африка и Америка.

Точно Черният континент е обичайно място за такива сценарии, тъй като на нискоразрядните турнири там контролът върху мачовете е слаб или никакъв и за “хванатите” тенисисти явно е по-лесно да изпълняват поетия ангажимент към нелегалните букмейкъри.

Подозрителни залози са открити на турнир през 2023 г., когато националният орган по хазарта и игрите във Франция надушил аномалии в процеса на залагане на мач на двойки. Схемите са включвали създаването на сметки при международни оператори на хазартни игри с използване на „мулета“. Целта е да се правят залози на

резултати, които са договорени предварително с вербуваните играчи,

за да се преметнат операторите. Установената печалба от 800 000 евро може да се окаже и по-голяма. Престъпната мрежа е действала от 2018 г.

При претърсванията у нас са иззети мобилни телефони и компютри. Разследването е започнато през май, а съвместната операция е координирана от агенцията на ЕС за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси. Първите подозрения възникнаха, след като разследващите забелязаха внезапни загуби в ключови моменти в мачове. В няколко държави бяха открити идентични залози, насочени към едни и същи тенисисти. Центърът на операциите е бил в България, откъдето са се координирали посредниците в други страни.

Случаите с хванати за черно тото са много и едва ли ще намалеят, а това е и доказателство, че властите в тениса наистина вършат някаква работа.

Антикорупционна програма на АТП съществува от 2003 г.

заради бума на залози онлайн. До живот бяха наказани двама сравнително известни играчи – италианците Потито Стараче и Даниеле Брачали. Първият бе обвинен, че е “легнал” във финала на турнира в Казабланка през 2011 г., когато губи 1:6, 2:6 от Пабло Андухар (Исп). Разследващите от АТП откриват съмнителни съобщения по мобилни телефони, а по-голямата част от залозите са за бърза победа на Андухар, който да даде съвсем малко геймове на съперника си, въпреки че италианецът няма загуба в предишните 5 мача между двамата.

В списъка се озова и бившият №3 в света и шампион от „Мастърс“ Николай Давиденко заради загубата си от Мартин Васало Аргуело (Арж) в Сопот (Пол) през 2007 г. Руснакът печели първия сет, но в един момент залозите за краен успех на съперника му рязко се увеличават. Давиденко се отказва заради контузия, но година по-късно разследването не открива нищо съмнително в поведението на двамата тенисисти.

С корупцията се борят и от Международната федерация по тенис. В резултат на разследване от страна на специализирания орган Tennis Interity Unit (TIU) завинаги бе лишен от права да участва в турнири Александър Якупович (Гър), който през 2009 г. бе №469 в света.

Защо тенисът е толкова податлив на нелегални залози и черно тото? Според специалистите една от причините е, че има турнири и професионални мачове от януари до декември всеки ден, във всеки час и на всички континенти. Този спорт е идеален за live betting (залагане на живо в момента), и то върху всички елементи от един мач. Пари можете да “сложите” например за това кой ще загуби първия сет или колко двойни грешки ще направи определен тенисист. Залози са възможни от всяка точка на света. Разследванията в Западна Европа и най-вече в Белгия отпреди години сочат, че начело на тотото са организирани престъпни групи от арменци.

А къде е България в тази схема?

Не е повод за гордост, но и ние присъстваме в картинката. За братята Хачатрян стана дума, ето другите случаи.

Александрина Найденова бе наказана до живот за уговаряне на 13 мача в периода между 2015 и 2019 г. Глобата бе 150 000 долара заедно с обвинения за унищожаване на доказателства. Решението за наказание бе на известния проф. Ричард Макларън, независим експерт по антикорупция, който работи с органи като TIU.

През януари 2024 г. българският съдия на стол Стефан Миланов бе отстранен от спорта за 16 години за 17 нарушения на Програмата за борба с корупцията в тениса (TACP). Той бе глобен и 75 000 долара по обвинения, включващи улесняване на залагания и забавяне или манипулиране на въвеждане на данни за резултат от събитие. “Като не успя да отговори на обвиненията на Международната агенция за тенис интегритет (ITIA) във връзка с 5 мача, които е ръководил през 2021 г., Миланов на практика призна своята отговорност по всички обвинения и се съгласи със санкциите. Наказанието му е до 27 декември 2039 г.”, бе официалната позиция.

Друг български съдия – Павел Атанасов, получи доживотно наказание, след като оттегли жалбата си срещу обвинения, свързани със залагания и корупция. Той отнесе и глоба от 10 000 долара за 21 нарушения на ТАСР.

На 28 август от ITIA обявиха, че Симон Антони Иванов е отстранен за 5 години и глобен 25 000 долара за нарушения. Той е отказал да присъства на изслушването, ръководено от проф. Макларън. Иванов е признат за отговорен за залагания за над 196 000 евро на мачове между февруари и октомври 2022 г. и за отказ от сътрудничество. Срокът на санкцията

бе увеличен с допълнителни 12 месеца заради “сплашващо” поведение

на играча по време на арбитражния процес. В периода на лишаване от права, който изтича на 14 август 2023 г., на Иванов е забранено да играе, да тренира или да присъства на тенис събития. В отговор бившият ни държаве шампион на открито заяви, че ще съди ITIA, която е частна структура и няма юрисдикция в България и Европейския съюз. Той е завел дело пред съд във Варна, където актовете на ITIA са представени като доказателства за престъпна дейност.