Спалети пое "Юве" до края на сезона

"Ювентус" назначи едно от реномираните имена в треньорската професия на Италия - Лучано Спалети, съобщиха официално от Торино. Грандът от Торино уволни Игор Тудор, под чието ръководство беше записана негативна серия от осем поредни мача без победа във всички турнири.

66-годишният Спалети е бивш треньор на "Наполи", "Интер", "Рома" и националния отбор на Италия.

Договорът му е за 8 месеца или до края на сезона.

Контрактът ще бъде подновен автоматично с още 2 г., ако "Юве" се класира за Шампионската лига.