В "Лудогорец" няма да има други промени на този ет...

В "Лудогорец" няма да има други промени на този етап

1304
Козмин Моци Снимка: Lap.bg

Освен махането на португалския треньор Руи Мота и заместването му временно с Тодор Живондов други промени на този етап в спортно-техническото ръководство на шампиона "Лудогорец" не се предвиждат.

Това обяви спортният шеф Козмин Моци след класирането за 1/8-финалите в турнира за купата на България с 3:2 над втородивизионния "Черноморец" (Бургас).

"В този момент г-н Живондов ще води отбора. Ръководството ще преговаря с Руи Мота за прекратяване на договора. Ще разберете, ако има новина от нашия сайт и клуба. Не мога да кажа дали ще е българин или чужденец. Нещата с Мота се случиха преди ден и половина.

Не сме търсили треньор, за да имаме варианти. Трябва да изчакаме да се прекрати договора на Мота. Не може от днес за утре да се намери треньор. Няма да има други промени на този етап, но ще видим в бъдеще как ще продължат нещата. Преговаряме за прекратяване с Руи Мота и неговия щаб", каза румънецът.

Козмин Моци

