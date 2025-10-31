ЦСКА вдигна капацитета на стадиона на 18 502 зрители

18 502 зрители ще е окончателният капацитет на стадион “Българска армия” за мачовете от вътрешното първенство, след като бяха направени корекции в проекта на реконструкцията на стадион “Българска армия” от ръководството на ЦСКА. Това е увеличение с близо 1000 места от първоначално определените 17 736.

За европейски мачове новият капацитет вече е 16 781 при първонаначални 16 021. Разликата идва от това, че УЕФА забранява правостоящи на двубоите си, докато БФС прави изключения. Заради това сектор “Г” и този за гости ще бъдат и със седалки, които ще се заключват затворени и така зад тях ще се нареждат хора. Те са метални, но са взети мерки да не са неудобни за феновете.

Увеличаването на капацитета бе и заради преместването на детския кът на партерното ниво на сектор “А”, а не както бе предварително предвидено около таблото между “В” и “Б”.

Реално на стадиона ще има три табла, като едното ще гледа към амфитеатъра зад сектор “Г”, който е направен, за да напомня за старото съоръжение на “червените”.

Новост е и нивото на сектор “А”, което е наречено платинено и ще разполага с 8 скайбокса по 40-45 квадратни метра. Те ще са най-луксозните на стадиона.

На златното ниво под него ще има още 20 бокса, които са 35 квадратни метра. На сектор “А” има още две нива - бронзово и сребърно, които обаче са със седалки.

Интересът към новите боксове е огромен, съобщи източник от ЦСКА, дори преди да са определени цените им.

До понеделник ще бъде излята и приключена от “Главболгарстрой” и последната плоча на сектор “А”, която е над платиненото ниво.

Вече са доставени елементите за козирката на сектор “А”, а от другата седмица ще дойдат и тези за фасадата му. Те са произведени от русенската “Стийлърс констръкшънс”.

В крайна сметка грубият строеж ще приключи с фасадата, но вече вървят и довършителните работи под някои сектори. Тоалетните на “В” вече са с изолиран под и се монтират писоарите и тоалетните чинии. Те са от Франция, като са произведени точно за стадиони. Фаянсът за сектор “А” ще е германски.

Американски фирми, които са водещи в своята област, ще правят осветлението и озвучаването на стадиона. Седалките, както е известно, са същите като на “Алианц Арена” в Мюнхен.

Скоро ще започне и направата на отоплението и дренажът на терена, за да може през пролетта да се засее. Няма да се използват чимове, защото така се гарантира по-дълъг живот на игрището.

ЦСКА прави всичко възможно да започне новия сезон на собствения си стадион, стига да няма някакви извънредни проблеми. Съоръжението ще отговаря на всички изисквания за категория 4 на УЕФА.

