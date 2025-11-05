Петото издание на червения месец на Honda ще зарадва феновете на марката с до 35% отстъпки за аксесоари и екипировка от 7 ноември и с до 17% за налични мотоциклети още от 1 ноември

За пета поредна година официалното представителство на Honda у нас, Бултрако АД, обявява червения месец на мотоциклетите от японската марка и екипировката за тях. Инициативата започна през 2021-ва година и се радва на все по-голяма популярност.

Сега е моментът да се обзаведете с двуколесна машина на достъпна цена или да зарадвате любимите си хора с коледен подарък от официалния онлайн бутик на Honda. Каски, суитшърти, тениски, топли якета и елеци - всичко това ще откриете в най-близкия шоурум на марката в страната в София, Пловдив и Варна, или на един клик разстояние в електронния магазин на Бултрако Моторс, оторизиран дилър на Honda.

„Стартираме с до 3000 лв. (1533,88 €) ценово предимство за налични модели мотоциклети от гамата на Honda на склад, а от петък, 7 ноември, продължаваме и с отстъпки до 35% за висококачествените продукти на френския производител Kenny (оригиналните аксесоари на Honda),за Oxford, за Alpinestars и за японските каски Kabuto(също официален партньор на Honda)“, споделя Димитър Пашев, мениджър продажби мотоциклети в Бултрако АД.

Карането на две колела пести време и доставя удоволствие. То предполага и съответното защитно облекло, задължително по закон. Така „ездата“ на мотоциклет ще е максимално безопасна и приятна. Освен това има нещо много романтично в моторджийския стил на обличане.

Защо да изберете продуктите, предлагани от електронния магазинна Бултрако Моторс? Те са с гарантирани произход и качество, осигуряват отлична защита, практични и удобни са. Дори и да не сте моторист, можете да се сдобиете със стилни и функционални облекла от световни производители, подходящи за всеки, влюбен в активния начин на живот.