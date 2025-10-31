МВР - Пловдив: На дербито няма да се допускат пияни, а нарушителите ще бъдат глобявани

Поведението на публиката по време на мача ще бъде заснето с видеокамери и дрон

Заради дербито в събота, 1 ноември между "Локо" и "Ботев" (Пд) на стадион "Лаута" ще има изградени контролно-пропускателни пунктове на входа, съобщават от МВР. Полицейски служители ще извършват щателни проверки на посетителите. До трибуните няма да се допускат лица без билети, употребили алкохол или наркотични вещества, носещи забранени от закона предмети, както и малолетни без придружител. Поведението на публиката ще бъде заснето с видеокамери и дрон, а спрямо установени от записите нарушители, ще бъде търсена отговорност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и Наказателния кодекс. Двубоя започва в 14:45 часа.

Служителите на реда ще следят за предотвратяване на противообществени прояви около спортната зона и на територията на целия град. Ангажираните за това патрули от подразделенията на областната дирекция и на „Жандармерия" същевременно ще подпомагат и пътната безопасност. Във времевия интервал от 11.30 до 18 часа е предвидена възможността за поетапно спиране на движението по уличната мрежа край стадион „Локомотив", както следва:

по ул. „Лев Толстой", в участъка от бул. „Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров";

по ул. „Проф. Цветан Лазаров" и ул. „Димитър Ризов" до бул. „Освобождение".

Между 10 ч. и 14 ч. ограничения на движението в града се очакват и заради заявени шествия на привържениците на двата отбора, за които е организиран полицейски съпровод.

От сборния си пункт пред стадион „Христо Ботев" феновете на гостуващия отбор ще тръгнат по бул. „Източен" – бул. „Менделеев" – бул. „Освобождение" – до ул. „Димитър Ризов", където ще има обособен паркинг за автомобилите им.

От сборния си пункт около Джумая джамия феновете на ПФК „Локомотив" ще преминат по маршрут: ул. „Отец Паисий" - ул. „Патриарх Евтимий" - бул. „Цар Борис III Обединител" - ул. „Света Петка" - бул. „Княгиня Мария Луиза" - ул. „Лев Толстой" до кръговото кръстовище с ул. „Цветан Лазаров".