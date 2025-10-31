ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Молдова назначи проевропейския Мунтяну за премиер

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21624285 www.24chasa.bg

Националите до 17 г. с минимален шанс за II фаза на европейските квалификации

1300
Снимка: БФС

Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши 1:1 с тима на Швейцария на европейските квалификации, които се провеждат в Словакия.

Попадението за тима, воден от селекционера Светослав Петров, бе всъщност автогол на Ноа Какор от съперника след удар на Виктор Добрев в 48-ата минута. Българите доиграха мача с човек по-малко, след като в Ястиян Георгиев бе изгонен с втори жълт картон в 53-ата минута. Чак в третата минута на добавеното време швейцарците изравниха чрез Иван Искиердо.

Преди три дни България загуби от домакина Словакия с 0:1, като отново завърши мача с 10 души. В последната среща тимът на Петров срещу аутсайдера Сан Марино, като амбицията е да бъде сред най-добрите трети отбори в класирането, за да продължи напред. Шансът обаче е минимален.

Снимка: БФС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета