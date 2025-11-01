"Локо" - "Ботев" е много повече от футболно дерби за пловдивчани (Обзор, интервюта)

Ден преди пловдивското дерби "Локомотив" - "Ботев" капитаните на двата отбора се срещнаха на разговор, организиран от кмета на града Костадин Димитров.

Мачът е в събота от 14,45 ч на стадиона на "Локомотив".

Димитър Илиев и Тодор Неделев си стиснаха ръцете и призоваха феновете мачът да мине без напрежение и омраза.

"През годините сме доказали, че между нас има взаимно уважение. С капитана на "Ботев" (Пд) Тошко Неделев след всеки мач си подаваме ръка.

Нека направим едно хубаво дерби,

в което страстите да останат само на терена", каза капитанът на "черно-белите" Митко Илиев.

На срещата присъстваха още зам.-кметът по спорта Николай Бухалов, председателят на Общинския съвет и бивш съдия Атанас Узунов и футболната легенда на "жълто-черните" Петър Зехтински.

"Очаквам всичко да мине нормално. Феновете да подкрепят отборите си, без ексцесии особено на такъв ден като празника на народните будители. Да покажем на цяла България, че дербито се решава само на терена", призова капитанът на "канарчетата" Тошко Неделев.

Той се надява отборът му да спечели мача утре, защото според него към момента "Локомотив" се представя по-добре.

"Проведени са срещи с полицията и са взети всички необходими мерки за безопасността на зрителите. Нека покажем, че Пловдив е най-футболният град", каза градоначалникът Костадин Димитров.

Очаква се през целия ден в града да има засилено полицейско присъствие, а движението от 10 до 14 часа ще бъде изцяло спряно около "Лаута" заради шествието на феновете на двата тима.

От МВР-Пловдив, съобщиха, че се

забранява и продажбата на алкохолни напитки около зоната на стадиона

"Черно-бялото" шествие тръгва от площад "Римски стадион" около 12 часа на обяд, а това на "канарчетата" - от "Колежа", както наричат клубния стадион "Христо Ботев".

Христо Бонев ("Локо"): За този мач никога не давам прогнози

Христо Бонев

Христо Бонев-Зума е истинска легенда на българския футбол и символ на "Локомотив" (Пд). Бонев има и успешна треньорска кариера, включително като селекционер на националния отбор на България.

- Г-н Бонев, как се настроихте за предстоящото пловдивско дерби между "Локомотив" и "Ботев"?

- Вече от много години съм взел едно лично решение, а именно да не коментирам дербито и да не давам прогнози как ще завърши. Тези пловдивски двубои са нещо, което се случва, и ти просто трябва да го усетиш

- Кое е най-паметното дерби за вас досега?

- Въпреки че много хора очакват точен отговор, аз казвам така: Всички дербита са запомнящи се. Мачовете с "Ботев" винаги са били с много емоция и като футболист, и като треньор, и днес като зрител и привърженик. За мен всеки двубой между двата пловдивски отбора е много вълнуващ.

- Какво означава за Пловдив това дерби?

- Когато градът е разделен - половината е за "Локомотив", другата половина - за "Ботев", се създава едно много силно чувство за принадлежност, за страст, за общо честване. Това сплотява футболните любители и прави града жив - феновете живеят за този мач.

- А какво очаквате в събота на дербито?

- Ще гледам двубоя, разбира се. Но не мога да кажа кой ще победи. За мен е важно настроението - кой как психически ще се настрои и кой как ще приеме двубоя. И независимо кой е фаворит - дербито винаги остава непредвидимо. Както и казах в началото, от много време не давам прогнози за дербитата.

Трифон Пачев ("Ботев"): Нашите момчета имат нужда от победата

Трифон Пачев

Трифон Пачев е легендарно име за "Ботев" (Пд) и има записани 321 мача за отбора. След края на активната си кариера той остава свързан с клуба. В момента Пачев е директор на детско-юношеската школа на "жълто-черните" и работи за развитието на младите таланти.

- Какво за вас означава пловдивското дерби?

- Дербито винаги е било голямо събитие, но това важи не само за мен, а за всички пловдивчани. Това е мач, в който се доказва кой е по-добрият отбор в града. Интригата винаги е огромна, защото отборът, който спечели, знае, че до следващото дерби е "господар на Пловдив".

- Имате ли запомнящо се дерби, което се откроява в съзнанието ви?

- Честно казано, не мога да отлича конкретно дерби. Във всеки такъв мач залогът е много голям - там се защитава достойнството на двата отбора. За мен и моите съотборници дербитата винаги означаваха мобилизация, отдаденост и увереност в успеха. Когато има дерби, трябва да си подготвен на максимум. Говорил съм и с колеги от "Локомотив" и всички споделяме едно и също усещане - дойде ли мачът, всеки трябва да е готов да даде всичко от себе си. Феновете стоят зад гърба ни и ние сме длъжни да покажем най-доброто, за да ги зарадваме. Те идват на стадиона с огромна емоция и заслужават да видят пълна отдаденост.

- Какво означава дербито за пловдивчани?

- За пловдивчани дербито е въпрос на чест и достойнство. Победата носи гордост и самочувствие за целия клуб и неговите привърженици. През сезона има много мачове, но дербито е специално, защото то носи емоция, увереност и радост на феновете в един град, разделен от любовта към двата отбора.

- Какви са вашите прогнози за предстоящия мач?

- Искрено се надявам "Ботев" да спечели това дерби. Момчетата имат нужда от победата, за да върнат самочувствието си и да тръгнат нагоре в своите изяви. Във футбола винаги има трудни моменти, а според мен сегашната ситуация в отбора е резултат от промени, както в състава, така и в ръководството. Това е нормално, но в дербитата тези неща нямат значение.

Имало е случаи, когато ние сме били в отлична форма и не сме успявали да спечелим, както и обратното. Всичко зависи от психическата нагласа. Побеждава този отбор, който е максимално концентриран и готов да даде всичко от себе си. Най-важното е увереността в успеха, без нея във футбола не може да се постигне нищо.

Атанас Узунов (съдия): Нашето дерби е по-голямо от "Левски" - ЦСКА

Атанас Узунов

Атанас Узунов е бивш български международен футболен съдия. Освен това Узунов е и верен локомотивец. Участва и в управлението на "черно-белите".

- Какво означава за вас пловдивското дерби между "Ботев" и "Локомотив"?

- Ако трябва да отговоря съвсем шеговито, то е по-голямо дори от "Левски" - ЦСКА. За нас, пловдивчани, това е повече от мач. Това е емоция, страст, адреналин, които се усещат дни преди първия съдийски сигнал. Вълнението е огромно особено когато си от този град и знаеш какво означава дербито за хората тук.

- Били сте съдия на доста такива дербита, нали?

- О, да, много пъти. Имам си доста спомени от тези сблъсъци. Винаги са били специални мачове не само за феновете, но и за съдиите. Атмосферата е различна, напрежението е друго, но точно това прави двубоите специални.

- Имате ли някое дерби, което ви се е запечатало в съзнанието?

- Има, разбира се. Един от най-паметните мачове беше, когато "Ботев" победи "Локомотив" с 3:1. Това беше в периода, когато Николай Гигов беше президент на "черно-белите". "Ботев" спечели, въпреки че игра с два червени картона, наистина беше драматичен двубой.

- Имало ли е дерби, на което феновете на губещия отбор да ви освиркват?

- Нормално е на такива емоционални срещи да има освирквания и напрежение към съдиите, но човек трябва да преглъща тези неща, да ги приема с усмивка и да продължава напред. Това е част от играта.

- Как се променя усещането, когато единият отбор е в "А", а другият - в "Б" група?

- Това е нещо, което се случва много рядко. Обикновено дербито се играе, когато и двата отбора са в елита. Единствено в турнира за купата на България може да се стигне до такава ситуация, но и това е изключение.

"А" и "Б" група са напълно различни светове - различна динамика, различно напрежение. Но, честно казано, не си спомням да е имало пловдивско дерби с такова разминаване в групите, поне по мое време.

- Как виждате предстоящото дерби? Имате ли прогноза?

- Трудно е да се прецени. Везните винаги са колебливи, защото и двата отбора имат своя потенциал. Ако погледнем статистически, при мачовете, които аз съм ръководил, "Ботев" има по-добър баланс. Но трябва да си призная, че симпатиите ми винаги са били за "Локомотив".

В крайна сметка, всичко е въпрос на психика. Който успее да се настрои по-добре психически за мача - той ще го спечели. Няма гаранция, че по-добре представящият се отбор към момента ще вземе двубоя.

- Значи очаквате дербито отново да е непредсказуемо?

- Точно така. Това е чарът на пловдивското дерби - никога не знаеш какво ще се случи. Може да си фаворит в двубоя, но на терена всичко започва от нулата. И точно затова този мач е толкова обичан.