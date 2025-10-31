Мбапе със "Златната обувка": Благодарение на отбора съм най-добрата си версия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Голмайсторът на "Реал" (Мадрид) и капитан на Франция Килиан Мбапе бе награден с приза "Златната обувка" за най-добър реализатор на сезон 2024/2025 в Европа.

Той вкара 31 попадения (62 точки) през сезона и изпревари Виктор Гьокереш (Шв, "Спортинг, Л), който с 39 попадения е втори с 58,5 точки, тъй като головете от португалското първенство се умножават по 1,5 т., а не по 2, защото е извън топ 5 на Стария континент (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция).

Египтянинът Мохамед Салах ("Ливърпул") завършва трети с 29 гола, което му донесе 58 точки.

Това е първи такъв приз за играч на "Реал" след Кристиано Роналдо през 2015-а.

"Това е важен момент за мен, за първи път печеля тази награда. Като нападател това означава много за мен и на първо място искам да благодаря на всичките си съотборници. Благодарение на тях мога да бъда най-добрата версия на Килиан и да помогна на отбора да печели.

Огромно удоволствие е да играя за "Реал". Това беше моята мечта. Надявам се да спечеля наградата и през следващия сезон", сподели Мбапе.