Най-краткият сезон на Григор Димитров

Григор Димитров приключи един от странните сезони в кариерата си. Не по начина, който вероятно са желали феновете, защото се отказа от мача си с Данил Медведев в Париж. Вероятно е преценил правилно, че няма смисъл да рискува излишно при завръщането си. Заради скъсания гръден мускул в осминафинала с Яник Синер на “Уимбълдън” и последвалата операция най-добрият български тенисист в историята

трябваше да чака 112 дни,

преди да стъпи отново на корта за официален мач. Но си получи 15-те минути слава (не че някога му е липсвала) и обяви в социалните мрежи защо е решил да се оттегли.

“Седмицата в Париж бе успешна и съм горд, че успях да проверя кондицията си и да докажа, че моите усилия и тези на екипа ми са в правилната посока. След като играх няколко дни, усетих, че е време да спра. Вълнувам се от предизвикателствата и възможностите, които 2026 г. ще предложи. Благодаря на всички за топлото посрещане, обичта и усмивките”, написа Димитров в социалните мрежи.

Той сигурно вече мисли за новия сезон, а първата задача е да си намери нов треньор. Наскоро се разделиха с Джейми Делгадо, с чиято помощ спечели последните си засега титла в Бризбейн миналия сезон. Дани Валверду също отсъства (с него стана шампион във финалите на АТП в Лондон и стигна до №3 в света през 2017 г.), но венецуелецът си има достатъчно ангажименти като турнирен директор.

В зала “Дефанс арена”, където вече е турнирът “Мастърс 1000” в Париж, Григор разчиташе на опитни хора. Край корта бяха японският специалист по физическа подготовка Ютака Накамура, спечелил титли от “Големият шлем” с Мария Шарапова и Наоми Осака, Грант Чен (близък приятел, иначе главен треньор на Южния методиски университет в Далас, в чийто отбор играе нашият Георги Георгиев) и Марк Бендер, бивш физиотерапевт на Анди Мъри.

Като финална точка за приключилия за Димитров сезон може да се каже, че бе най-краткият. Само 31 мача с баланс 18:13

и първо отсъствие от турнир в “Големият шлем”

(US Open) – край на рекордната за играещите състезатели поредица от Australian Open 2011 (58 поредни турнира).

Григор в болницата. Снимка Инстаграм Григор Димитров

Статистиката показва, че толкова двубои нашият тенисист изигра и през 2020 г., но тогава турнирите бяха принудително прекъснати заради пандемията от коронавирус. На Григор му се наложи да прекара доста време в наета къща в пустинята на Калифорния с треньора си по онова време Кристиян Гро.

Ето накратко най-важното за Димитров сезон по сезон.

2009 г. (53 мача). Предимно на турнири “Чалънджър”. Феновете обаче помнят представянето в Ротердам. В зала “Ахой”, която е традиционна и важна спирка в календара на АТП, Димитров победи Томаш Бердих и направи много добър мач с Рафаел Надал. В София загуби от Стив Дарсис (Бел), получи покани за Куинс и “Уимбълдън” (травма го спря срещу руснака Игор Куницин).

2010 г. (78 мача). Титли в Трир, Дортмунд, Ирун, Женева, Банкок (2).

2011 г. (58 мача). Финал на двойки в Ийстборн.

2012 г. (57 мача). Историческо за България участие на световното за смесени отбори “Хопмън къп” в Пърт с Цветана Пиронкова.

2013 г. (56 мача). Финал в Бризбейн, първа титла от АТП - в Стокхолм.

2014 г. (71 мача). Титли в Акапулко, Букурещ, Куинс, незабравим полуфинал с Новак Джокович на “Уимбълдън”, финал в Стокхолм

2015 г. (53 мача). На осминафинала с Анди Мъри на Australian Open чупи толкова атрактивно ракета, че клипчето се върти в социалните мрежи дълго време след турнира.

2016 г. (66 мача). Финал в Сидни, финал в Истанбул (онзи с почти докоснатата титла и дисквалификацията в края за счупени ракети), финал в Пекин.

2017 г. (66 мача). Сезон №1. Титла в Бризбейн, велик мач с Рафаел Надал на полуфинала на Australian Open. Шампион в София, първа титла от “Мастърс 1000” в Синсинати, финал в Стокхолм, купа от финалите на АТП в Лондон и №3 в ранглистата.

2018 г. (44 мача). Финал в Ротердам.

2019 г. (46 мача). Заради контузията в рамото падна до №78 в света, но на US Open за първи път победи Роджър Федерер и стигна полуфинал, което го изкачи до №25. В тежкия период записа и загуба от №405 в ранглистата Кевин Кинг в Атланта.

2020 г. (31 мача). Сезонът на коронавируса. Голяма пауза и спешно довършване с обърнат календар – “Ролан Гарос” през септември.

2021 г. (42 мача). Контузия в кръста (“Не можех да се наведа да си завържа обувките”), отказ в мача на US Open.

2022 г. (47 мача). Отказ заради контузия на “Уимбълдън”.

2023 г. (50 мача). Финали в Женева и Париж.

2024 г. (63 мача). Титла в Бризбейн, финали в Марсилия, Маями и Стокхолм, откази на “Уимбълдън” и US Open.