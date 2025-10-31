ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лоран Блан отказа оферта от Русия

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21625421 www.24chasa.bg

"Олимпиакос" излъга лидера в Евролигата, Александър Везенков №1

2172

"Олимпиакос" прекъсна серията от 4 поредни победи на изненадващия лидер в Евролигата.

В много странен мач гръцкият отбор се наложи 62:58 над новака в най-престижния клубен турнир по баскетбол на континента "Апоел" (Тел Авив). В третата част гостите от Израел отбелязаха едва 4 точки, но и "Олимпиакос" бе скромен с 11. 

Най-резултатен бе Александър Везенков. Бившият №1 на континента завърши с 14 точки, като с два успешни наказателни удара в последните секунди осигури петия успех на тима си от началото на сезона. 

На 7 ноември "Олимпиакос" приема "Партизан" (Белград) в балканско дерби. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета