"Олимпиакос" излъга лидера в Евролигата, Александър Везенков №1

"Олимпиакос" прекъсна серията от 4 поредни победи на изненадващия лидер в Евролигата.

В много странен мач гръцкият отбор се наложи 62:58 над новака в най-престижния клубен турнир по баскетбол на континента "Апоел" (Тел Авив). В третата част гостите от Израел отбелязаха едва 4 точки, но и "Олимпиакос" бе скромен с 11.

Най-резултатен бе Александър Везенков. Бившият №1 на континента завърши с 14 точки, като с два успешни наказателни удара в последните секунди осигури петия успех на тима си от началото на сезона.

На 7 ноември "Олимпиакос" приема "Партизан" (Белград) в балканско дерби.