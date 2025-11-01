ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лоран Блан отказа оферта от Русия

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21625474 www.24chasa.bg

Светослав Вуцов на втора среща в БФС заради отказа да играе за националния

1368
Вратарят на “Левски” Светослав Вуцов след победата над “Черно море” във Варна с 3:1 на 19 октомври. След негови жестове към обиждалите го фенове на “моряците” се стигна до напрежение между играчите. БФС го глоби с 350 лв. Снимка: Startphoto.bg

Обявилият, че временно се оттегля от националния отбор на България по футбол вратар на “Левски” Светослав Вуцов проведе втора среща с ръководните фактори в БФС. Въпреки че тя е минала в коректен и конструктивен тон, се очаква той да запази решението си да не играе за “лъвовете”, съобщи “Дарик”.

Междувременно дисциплинарната комисия на футболната централа наложи на Вуцов само глоба от 350 лв. за създаденото напрежение след края на мача с “Черно море” във Варна, обявявайки, че има разминаване в докладите на длъжностните лица. След цял мач обидни скандирания от публиката по адрес на вратаря на “Левски” след двубоя той се поклони иронично на феновете на “моряците”, което предизвика меле между двата отбора на терена.

“Комисията констатира съществени разминавания между докладите, допълнителните доклади и видео запис”, съобщиха от БФС, след което оповестиха само скромната парична санкция.

Вратарят на “Левски” Светослав Вуцов след победата над “Черно море” във Варна с 3:1 на 19 октомври. След негови жестове към обиждалите го фенове на “моряците” се стигна до напрежение между играчите. БФС го глоби с 350 лв.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета