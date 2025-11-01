Светослав Вуцов на втора среща в БФС заради отказа да играе за националния

Обявилият, че временно се оттегля от националния отбор на България по футбол вратар на “Левски” Светослав Вуцов проведе втора среща с ръководните фактори в БФС. Въпреки че тя е минала в коректен и конструктивен тон, се очаква той да запази решението си да не играе за “лъвовете”, съобщи “Дарик”.

Междувременно дисциплинарната комисия на футболната централа наложи на Вуцов само глоба от 350 лв. за създаденото напрежение след края на мача с “Черно море” във Варна, обявявайки, че има разминаване в докладите на длъжностните лица. След цял мач обидни скандирания от публиката по адрес на вратаря на “Левски” след двубоя той се поклони иронично на феновете на “моряците”, което предизвика меле между двата отбора на терена.

“Комисията констатира съществени разминавания между докладите, допълнителните доклади и видео запис”, съобщиха от БФС, след което оповестиха само скромната парична санкция.

