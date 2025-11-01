ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чистка и сред играчите на “Лудогорец” през зимата

Срещу втородивизионния “Черноморец” “Лудогорец” прекъсна серията си от 5 мача без победа, която вкара разградчани в една от най-тежките им кризи. А те по принцип са рядкост.

Серийният шампион у нас “Лудогорец” (14 титли поред) се намира в една от най-големите кризи в елитната си история.

Разградчани изостават от лидера “Левски” на 9 точки, макар и с мач по-малко. Това, както и определено слабото представяне, съчетано с 5 мача без победа, доведе до уволнението на португалския наставтник Руи Мота.

Според информация на “24 часа” обаче този път поредната треньорска смяна ще бъде съчетана и със сериозна чистка сред футболистите и съответно набавяне на нови.

Това като план би трябвало да приеме конкретни измерения след назначаването на наследника на Мота.

Така или иначе сред ръководството властва мнението, че има играчи, които въпреки че са чудесно стимулирани финасово, вече не дават най-доброто от себе си. Някои от тях са изхабени от ниското ниво в първенството и еднообразието за “орлите” в него. На други пък явно Руи Мота е повлиял доста демотивиращо. Така или иначе разградчани играят слабо и ще се търси промяна.

