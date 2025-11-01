Национал с гол и пропусната дузпа в Германия

"Елверсберг" на национала Лукас Петков завърши 2:2 у дома с "Хановер" в мач от 11-ия кръг на Втора Бундислига.
Дясното крило отбеляза попадение за своя тим, но и пропусна дузпа. Със спечелената точка отборът му се изкачи на второ място в класирането с 23, като има една по-малко от лидера "Шалке 04", но и мач повече.
Петков започна мача като титуляр и откри резултата в 22-ата минута с глава, след като се възползва от асистенция на Джае Гуамерах.
"Хановер" стигна до изравнителен гол в 42-ата минута, когато Флориан Льо Жонкур си отбеляза автогол.
В 80-ата минута "Елверсберг" спечели дузпа, а зад топката застана Петков, който стреля слабо в десния ъгъл и вратарят Нол отрази.
Бамбасе Конте бе най-съобразителен при добавката и с плътен удар прати топката в мрежата на гостите. Само 5 минути по-късно "Хановер" отново изравни чрез Вирджил Гита.