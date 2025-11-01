БФС ще включва и пети задължителен българин за Първа лига

БФС има намерение да вдигне бройката на задължителните българи в стартовия състав от четирима на петима от следващото първенство, съобщи отлично информиран източник.

От началото на това бе въведена бройката, като този, който не я спазва губи парите си от УЕФА. Мнозина видяха това като помощ за “Лудогорец” защото парите идват заради участието на разградчани в Шампионската лига и им се полагат средства.

Освен бройката от следващия сезон се планира и вдигане на компенсацията от отборите, които не спазват това правило, като всичко ще бъде преразпределено сред тези, които са в рамките му.

В момента няма особен ефект от въвеждането на квотата особено след отчайващите резултати на националния отбор в световните квалификации. Нашите са без победа от началото на двубоите и загубиха всякакви шансове за класиране, а са на път да приключат само със загуби. Реално най-сериозно се опълчихме на европейския шампион Испания, като паднахме у дома само с 0:3, а от Грузия и Турция губим с колкото могат да ни бият.

За сметка на това мачът с Испания е рекорден по приходи за БФС. Само от билетите за двубоя в касата на съюза са влезли 3,5 милиона лева, което е изключителна новина за централата, която изплаща доста сериозни заеми.

Доста хора имаше и на двубоя с Турция, като дойде доста сериозна агитка от южната ни съседка.

През ноември домакинстваме на Грузия, като този мач едва ли ще привлече някаква публика извън феновете на Хвича Кварацхелия и Мамардашвили заради състоянието на отбора на Александър Димитров.

