Алекс Николов реализатор №1 в Италия с 80 точки

Ръгбист наказан за 60 седмици

60 седмици наказание след един мач. И това е въможно в българския спорт.

Ръгбист от пернишкия “Валяците” не трябва да играе толкова дълго заради агресивно поведение към съдията през второто полувреме на финала за купата на България. “Валяците” спечелиха 19:13 срещу “Локомотив” (София). Други двама от победителите са наказани за по 16 седмици.

“До последната минута резултатът не се знаеше в чия полза ще бъде. Първото полувреме губехме, а през второто обърнахме резултата. Лошото е, че на следващия ден след мача решиха окончателно да ни приключат като отбор и наказаха трима състезатели за преувеличени нарушения”, коментира за БТА Антонио Любенов.

През този сезон се отбелязват 70 г. организиран ръгби спорт в България, а първият клуб е столичният “Локомотив”.

