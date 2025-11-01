ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Продадоха легендарния “Лейкърс”

Легендарният баскетболен отбор “Лос Анджелис Лейкърс” бе продаден.

Отборите от НБА одобриха одобриха прехвърлянето на мажоритарния дял акции на Марк Уолтър, изпълнителен директор на TWG Global. Оценката на “Лейкърс” може да стигне 12 милиарда долара.

Семейство Бъс, което контролираше клуба от 1979 г., отстъпва мажоритарната си позиция в клуба, на който посвети десетилетия, печелейки 11 шампионски титли по време на своето управление: пет с Меджик Джонсън, три с дуото Шакил О'Нийл и Кобе Брайънт, две с Кобе и Пау Гасол и най-скорошната с ЛеБрон Джеймс.

