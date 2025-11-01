“Ферари” няма да остави Хамилтън в отбора

Луис Хамилтън едва ли ще остане във “Ферари” още много време.

На 20 януари тази година седемкратният световен шампион във Формула 1 официално стана пилот на Скудерията, но ентусиазмът на феновете бързо бе охладен. За 20 състезания британецът нито веднъж не можа да се качи на подиума, а победата му в спринта в Китай не радва особено ръководството на легендарния отбор.

Това дава повод за коментари, че договорът на притежателя на куп рекорди няма да бъде продължен. От “Ферари” отказват да разкрият за колко години е контрактът, а при подписването казаха само, че е за поредица от сезони. По данни на Planet F1 пилотът трябва да получава по 57 милиона долара на година, а споразумението е до края на следващата. Слабите резултати предизвикаха бившия шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун да призове италианците да освободят Хамилтън предсрочно, като му изплатят всички договорени суми.

Официално ситуацията не се е променила, но източници от “Ферари” твърдят, че в ръководството почти са решили да не предлагат на пилота нов договор, въпреки че има опция за продължаване до края на 2027 г., ако самият бивш шампион пожелае.

Ако се стигне до ситуация финансово неизгодният за тима Луис да си тръгне, почти сигурно в замяна ще бъде привлечен Оливър Беърман. Младият англичанин се представя съвсем прилично в “Хаас”.

