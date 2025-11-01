ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Веласкес: Като виц е да съм до Луис Енрике

Хулио Веласкес Снимка: "Левски"

В интересна компания попадна треньорът на “Левски” Хулио Веласкес, а коментарът му също е повече от интересен. В анализ на “Марка” той попадна до имена като Луис Енрике, Шаби Алонсо и Микел Артета. В материала са посочени испанските специалисти по света, които в момента водят отбори, намиращи се на лидерските позиции в първенствата. Такива са треньорите на ПСЖ, “Реал” (Мадрид), “Арсенал”, “Левски” и още няколко клуба.

“Има живот и извън големите лиги, като испанските треньори водят отборите си в местните първенства към титлата. Такива са Хулио Веласкес (“Левски”), Хуан Карлос Карседо (“Пафос”), Алберт Риера (“Целие”), Гонсало Гарсия (“Хайдук”, Сплит), Тинтин Маркес (ФК “Катар”) и Пабло Франко (“Фез”, Мароко). Те оставят своя отпечатък в местните първенства”, пише “Марка”.

“Истината е, че разбрах за това преди 3 мин. Това ми звучи като някакъв анекдот. Трябва да сме скромни, здраво стъпили на земята и само работа”, коментира Веласкес на пресконференцията си преди мача с “Арда”.

Хулио Веласкес Снимка: "Левски"

