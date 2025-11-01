ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вазов и Лили Иванова сред будителите, всеки 2-и уб...

Ямал страда от пубалгия, неизлечима е

Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

Звездата на “Барселона” Ламин Ямал страда от пубалгия - разтежение в областта на слабините, което е неизлечимо състояние, разкрива каталунския вестник “Спорт”. Болките, които изпитвал, били едва ли не парализиращи. След като игра срещу националите ни, Ямал вече пропусна 5 мача поред, като във вечното дерби срещу “Реал” бе пълна дупка на терена.

Първоначално “Барселона” скочи на испанската федерация за използването на Ямал в двубоя с България, но след това се оказа, че положението е доста по-различно.

Пубалгията е известна като футболна болест и много играчи се оплакват от нея. Възпалението е на меката тъкан и е силно болезнено.

Интересното е, че на годините на Ямал от същото е страдал Лео Меси, но мина през болката и продължава кариерата си на 38-годишна възраст.

“Пубалгията е нещо страшно. Трябва да имаш сериозна сила, за да преодолееш травмата”, признава Меси преди няколко години в радиоинтервю.

Не е ясно точно кога ще се завърне Ламин Ямал на терена.

