Арън Рамзи удвои наградата за изчезналото си в Мексико куче

Бившият полузащитник на "Арсенал", който в момента играе за мексиканския "Пумас", увеличи възнаграждението за информация за изчезналото си куче порода бигъл на име Хейло от 10 000 до 20 000 долара.

Хейло изчезна на 9 октомври. Кучето е било с нашийник с GPS тракер, а в социалните мрежи Рамзи сподели линк към Google Maps, указващ мястото, където е видяно за последно.

„Ако имате някаква новина за нашата Хейло, моля, свържете се с нас. Има голямо възнаграждение за нейното връщане. Всички се молим тя да е добре и скоро да се върне при нас", написа първо бившият национал на Уелс.

След като не получи никаква информация за местонахождението на кучето, седмица по-късно футболистът е решил да удвои сумата на възнаграждението.