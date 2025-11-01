ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мовембър: Безплатни урологични прегледи и изследва...

Пол Скоулс се посвещава на сина си аутист

Димитър Бербатов поздравява Пол Скоулс в мач на ветерани

Легендата на “Манчестър Юнайтед” и националния тим на Англия Пол Скоулс разкри, че е напуснал поста си на консултант за TNT Sports, за да се грижи за 20-годишния си син Ейдън, който е диагностициран с невербален аутизъм.

“Той не може да говори. Но когато казвам, че не говори, той разбира много повече от това, което предполагаме. Издава звуци, но само хората, близки до него, могат да го разберат”, разкри Скоулс. Той бил принуден да напусне работа и заради раздялата с жена си.

“Моята задача сега е да се адаптирам към неговото ежедневие и неговите нужди, които са стриктни. Така че реших да се посветя на Ейдън”, казва още Скоулс.

Той е разделен със съпругата си и двамата си разпределят грижите за момчето.

