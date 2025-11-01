ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След влизането на Георги Миланов "Динамо" (Букурещ) записа късен победен обрат

1080
Георги Миланов Снимка: facebook.com/DinamoBucurestiOfficial/

Националът Георги Миланов помогна на "Динамо" (Букурещ) да обърне у дома с 2:1 ЧФР "Клуж" в драматичен двубой от 15-ия кръг на румънския елит..

Опитният халф не беше сред титулярите и влезе в игра в 80-ата мин при 0:1.

В 69-ата мин Луис Мунтеану бе дал аванс на гостите.

В 84-ата мин опасен удар на Миланов мина над гредата,  после негов удар с глава бе избит от вратаря Вълчеану.

В края на редовното време Мамоду Карамоко изравни за "Динамо", а почти веднага след това Алберто Соро вкара за 2:1.

"Динамо" е 4-и преди изиграването на останалите срещи от кръга.

