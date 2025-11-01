ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

6 медала за България от световното за фигуристи със специални потребности в Лондон

Снимка: facebook.com/FigureSkatingSofia

Ана Василева и Вяра Янева, с треньор Милена Димитрова, спечелиха общо шест медала на Световното първенство по приобщаващо фигурно пързаляне за атлети със специални потребности, което се проведе в Лондон.

Василева се състезава в ниво L1 при жените и взе три златни отличия. Янева участва също при жените, но в ниво L4, и извоюва сребърен медал за волната си програма и два бронзови за елементи.

"Тимът е много доволен от постигнатите резултати, а Милена Димитрова благодари както на родителите, така и на цялата общност на фигурното пързаляне в България, специално на кънки клуб Елит, в който тя работи със своята група", написаха от БФ Кънки във Фейсбук.

Сред организаторите на Световното първенство в Лондон са Мина Здравкова и Кристофър Дейвис, които представяха България до 2021 година при танцовите двойки.

Снимка: facebook.com/FigureSkatingSofia
