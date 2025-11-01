ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Мексико освободиха Рамзи, не тренира заради изчезналото си куче

Арън Рамзи с Хейло Снимка: инстаграм на футболиста

През лятото Арън Рамзи беше представен като звезден трансфер на мексиканския елитен УНАМ "Пумас".

Днес обаче стана ясно, че бившият халф на "Арсенал" е освободен с прекратен договор.

Причината - той не се появява на тренировки заради изчезването на кучето му

Преди малко повече от три седмици бившият национал на Уелс обяви, че любимецът му порода бигъл го няма.

Рамзи първо обяви награда от 10 000 долара, а след това я удвои, което обаче не води до резултат.

Според информациите Рамзи не можел да мисли за футбол при тази ситуация.

Арън Рамзи с Хейло Снимка: инстаграм на футболиста

