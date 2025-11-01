ЦСКА модернизира сайта и онлайн магазина си

ЦСКА обяви, че е предприел пълно обновление на уебсайта на клуба с приоритет улеснение на феновете. "Червените" добавят, че правят и промени в онлайн магазина.

"В желанието си да се подобряваме във всички възможни насоки, решихме да предприемем пълно обновление на уебсайта на клуба. Като първи приоритет си поставихме да улесним максимално нашите фенове, обединявайки в едно нова модерна визия на официалния сайт с нов функционален онлайн магазин. Така - за максимално удобство - привържениците ни ще имат възможност да се регистрират еднократно и да получат достъп до всички платформи на клуба", съобщават от клуба.

"В допълнение, те ще получават отстъпки за активност, виртуални награди, опция за закупуване на абонаментни карти, участие в лоялна програма, персонализирани продукти и още много. Благодарение на сътрудничеството ни по проекта с лидера в областта на електронната търговия Senteca Commerce постигнахме резултат, който отговаря на стандарта на големите европейски клубове. Интеграцията между сайт и онлайн магазин е само една от новостите в дигиталната ни платформа", продължава съобщението.

"Освен нея, феновете ще имат достъп до редица интерактивни дейности чрез т.нар. gamification, осигурен от Fans United. Сред активностите са куизове, игри, анкети, гласувания в разнообразни класации и прогнози за предстоящи мачове. За да бъде преживяването максимално всеобхватно, сайтът ще бъде обогатен с актуална статистика в реално време за отделните футболисти и отборите на ЦСКА, ЦСКА II и ЦСКА III, с новини и любопитна информация. Специална секция е отделена и за Академията на клуба. Всичко това ще се случва поетапно, като платформата ще бъде обновявана и ще бъдат добавяни допълнителни функционалности", пишат още "червените".

"Целта на новия сайт е да повиши ангажираността на феновете и да им предложи един истински качествен продукт, който да задоволи нуждите им в дигиталното пространство. За препоръки, коментари и предложения – пишете ни на [email protected] Влез в cska.bg и открий новото дигитално преживяване!", завършват от ЦСКА.