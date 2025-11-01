Пловдив е под обсада на фенове и жандармерия за дербито (Снимки, видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Скандирания "Локо, але, але" и "Пловдив е черно–бял" огласят града, след като шествието на феновете на "Локомотив" тръгна от центъра, съпровождано от мощно полицейско присъствие.

Пловдивското дерби е от 14,45 ч на стадиона на "Локомотив".

Запалянковците на железнечарите поеха с песни от "Римския стадион" и минаха през бул. "Мария Луиза". През целият път викат, част от преминаващите граждани им се усмихват. На кръстовището с "Източен", където се намира стадионът на "Ботев", имаше бусове на жандармерия, които пазеха преминаването на локомотинци, за да не се срещнат с жълто-черните.

Цялото шествие е съпровождано от жандармерия. Сред феновете има такива, които пият алкохол. Веят се знамена на клуба, пускат и димки.

Някои вече дават прогнози за мача. "Ще бием със сигурност с поне 2:0", убеден е Кирил Чапразов.