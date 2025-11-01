Гьоко Хаджиевски: Не бяхме на ниво в Добрич

Наставникът на "Спартак" (Вн) Гьоко Хаджиевски коментира загубата с 0:2 от "Добруджа" в Добрич:

"Има такива мачове, в които може да искаш повече. Трябваше да го направим заради много фенове, които дойдоха тук да ни подкрепят. Имахме някои проблеми с контузени, но не беше това проблемът. Просто не играхме така, както го правехме в други мачове.

Нямахме свежест, нямаше бързи контри и целият отбор не игра на ниво. Може би само до 30-ата минута мачът бе равностоен, но след пробива по лявата страна, където играеше контузеният Илкер Будинов, "Добруджа" овладя играта. Те са добър отбор и им честитя победата. Не ни липсваше мотивация, просто нямахме ден", каза още старши треньорът на Спартак.