"Левски" към феновете си: БЛОКирай ноември

От волейболния клуб "Левски" не спират да приканят привържениците си да бъдат активни в подкрепата за мъжкия и женския тим.

"Супер Октомври" отново донесе Суперкупа за волейболния "Левски", а от първия ден на новия месец от клуба призоваха феновете да "блокират" ноември за нови страхотни изживявания.

"Какъв месец само предстои! Изпълнен с емоции на най-високо ниво. С поне 13 мача на отборите ни при мъжете и жените. С европейски битки - старт на квалификациите за Шампионската лига за шампионите на Николай Желязков, с дерби "Левски" - ЦСКА при дамите. А при "сини" евроуспехи, мачовете през ноември може да са и повече от 13. Както винаги, ще се нуждаем от вашата гореща подкрепа, защото заедно с вас пишем историята на бъдещето. Затова ви призоваваме отново да "блократе" ноември. Запазете датите за мачове и нека пак покажем силата на голямото левскарско семейство", обърнаха се от волейболния "Левски" към привържениците.

А по традиция обещаха и изненади за домакинските мачове в спортна зала "Левски София".

Ето и програмата в "БЛОКирай Ноември":

1 ноември

МЪЖЕ: "Левски София" - „Пирин", efbet Super Volley

4 ноември

МЪЖЕ: „Мурса" (Осиек) - "Левски София", CEV Champions League (2 кв. кръг)

5 ноември

ЖЕНИ: "Левски София" - „Шезо" (Швейцария) , CEV Challenge Cup

8 ноември

МЪЖЕ: "Дея Спорт" - "Левски София", efbet Super Volley

9 ноември

ЖЕНИ: "Левски София" - ЦСКА, Демакс+ Суперлига

12 ноември

МЪЖЕ: "Левски София" - „Мурса" (Осиек), CEV Champions League (2 кв. кръг)

15 ноември

ЖЕНИ: „Миньор" - „Левски София", Демакс+ Суперлига

МЪЖЕ: "Левски" - "Монтана", efbet Super Volley

21 ноември

МЪЖЕ: "Берое" - "Левски София", efbet Super Volley

22 ноември

ЖЕНИ: "Левски София" - ЦПВК, Демакс+ Суперлига

25 ноември

МЪЖЕ: "Левски София" – "Локомотив Авиа", efbet Super Volley

28 ноември

"Славия" - "Левски София", Демакс+ Суперлига

29 ноември

МЪЖЕ: „Славия" - "Левски София", efbet Super Volley", написаха от "синия" клуб.