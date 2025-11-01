Треньорът на "Добруджа" посвети победата на двама починали свои приятели

Наставникът на "Добруджа" Атанас Атанасов коментира победата у дома с 2:0 срещу "Спартак (Вн):

"Искам да посветя победата на двама мои приятели, които загубихме - Марто и Ники. Покрай мен и те бяха фенове на "Добруджа".

Безкрайно щастлив съм от начина, по който играхме. Правехме го и в предишни мачове, но не ни достигаше късмет. Днес бяхме тотален хегемон на терена, изключвайки някои неточности. Стремим се да създаваме положения и го правим, а колко от тях реализираме се вижда в резултатите. Днес бяхме перфектни и в защита.

Пропуснатите точки ще тежат и трябва всячески да се стремим да надграждаме. Нужни са ни резултати, за да се отлепим от зоната, в която се намираме. С изключение на мача с "Левски", който има по-добри футболисти, имахме шансове за точки във всички други. Можем да излезем от тази ситуация с труд, себераздаване и воля. Мотивация и желание има."