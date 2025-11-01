Левандовски и Олмо се завръщат за "Барса"

Треньорът на "Барселона" Ханзи Флик говори на пресконференцията си преди домакинството срещу "Елче" утре. Германският специалист потвърди, че в тима се завръщат Роберт Левансовски и Дани Олмо.

"Различен мач ще бъде, харесва ми как играе "Елче". Те са като блок, опитват да са заедно в намирането на решения. Трябва да следваме нашия план в мача. Много ми хареса това, което видях на тренировка в последните два дни. Връщат се Леви и Олмо, но губим Педри. Така е, трябва да го приемем", заяви треньорът.