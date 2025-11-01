ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Раниха вратаря на "Ботев" (Пд) Даниел Наумов, прек...

Времето София 22° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21628213 www.24chasa.bg

Министър Пешев откри международния турнир по таекуондо „Рамус София къп"

984
Иван Пешев откри 12-ото издание на Международния турнир по таекуондо „Рамус София Къп" Снимка: Министерство на спорта



Министърът на младежта и спорта Иван Пешев откри 12-ото издание на международния турнир по таекуондо „Рамус София Къп". В състезанието участват над 600 състезатели от България, Кипър, Гърция, Израел Италия, Йордания, Кувейт, Мароко и Румъния.

„Днес честваме Деня на народните будители – ден, в който отдаваме почит на знанието, на вдъхновението и на онези, които със своя труд и пример издигат българския дух. Именно такива будители са и спортистите – със своята отдаденост, труд и воля те вдъхновяват младите хора и показват, че успехът идва чрез постоянство и вяра в собствените сили. Пожелавам на всички участници успех и незабравими мигове в София", каза министър Пешев.

В състезанието участват над 600 състезатели от България и чужбина
В състезанието участват над 600 състезатели от България и чужбина Снимка: Министерство на спорта

Министърът на младежта и спорта изказа благодарност към екипа на таекуондо клуб „Рамус" за дългогодишната работа в популяризирането на таекуондо у нас.
На събитието присъстваха посланикът на Република Корея Н.Пр. Донг-бе Ким, главният организатор на турнира и вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо Димитър Михайлов и ректорът на Национална спортна академия "Васил Левски" проф. Красимир Петков, уточнват от пресцентъра на спортното министерство.

Иван Пешев откри 12-ото издание на Международния турнир по таекуондо „Рамус София Къп"
В състезанието участват над 600 състезатели от България и чужбина

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета