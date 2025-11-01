ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян прободе в крака полицай, отзовал се на сигнал...

https://www.24chasa.bg/sport/article/21628291 www.24chasa.bg

Раниха вратаря на "Ботев" (Пд) Даниел Наумов, прекратиха дербито (Снимки, видео)

Мая Вакрилова

13060
Даниел Наумов лежи а земята след удара. Снимка: Startphoto.bg

 41–та минута от пловдивското дерби между "Ботев" и "Локомотив" мачът бе прекратен, след като стъклена бутилка полетя от трибуна "Бесика" към терена и уцели вратаря на жълто–черните Даниел Наумов. Той падна на земята, след като бе ударен в главата. До този момент резултатът бе 1:1.

Футболистите от двата отбора се стекоха към него, дойде и медицински екип.

На няколко пъти капитанът на "Локомотив" Димитър Илиев призова феновете да се въздържат от хулиганства. Ръководството на двата тима се събра. След прегледа Наумов отказа да продължи. При това негово решение другите футболисти на  "Ботев" също отказаха да продължат.

При прекратен мач се присъжда служебна победа за "Ботев" (Пд) гласи наредбата на БФС. Със сигурност "Локо" ще бъде лишен от домакинство за минимум от 5 мача. 

Феновете се изнасят от стадиона. Първо излизат тези на черно–белите, а след това – на жълто–черните. Хвърчат димки по стадиона, жандармерията е обградила всички трибуни.

Стадионът на "Локомотив" Пловдив прилича на бойно поле. Снимка: Мая Вакрилова

