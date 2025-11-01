Раниха вратаря на "Ботев" (Пд) Даниел Наумов, прекратиха дербито (Снимки, видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

41–та минута от пловдивското дерби между "Ботев" и "Локомотив" мачът бе прекратен, след като стъклена бутилка полетя от трибуна "Бесика" към терена и уцели вратаря на жълто–черните Даниел Наумов. Той падна на земята, след като бе ударен в главата. До този момент резултатът бе 1:1.

Футболистите от двата отбора се стекоха към него, дойде и медицински екип.

На няколко пъти капитанът на "Локомотив" Димитър Илиев призова феновете да се въздържат от хулиганства. Ръководството на двата тима се събра. След прегледа Наумов отказа да продължи. При това негово решение другите футболисти на "Ботев" също отказаха да продължат.

При прекратен мач се присъжда служебна победа за "Ботев" (Пд) гласи наредбата на БФС. Със сигурност "Локо" ще бъде лишен от домакинство за минимум от 5 мача.