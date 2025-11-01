ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян прободе в крака полицай, отзовал се на сигнал...

Кметът на Пловдив за прекратеното дерби: За кого строим тези стадиони?

24 часа Пловдив онлайн

3324
Костадин Димитров

Искаме полицията бързо да установи извършителя на вандалската проява и по–бързо приемане на Закона за футболното хулиганство, казва Димитров

"Абсурдно е поведението на феновете на дербито в любимия ни град. Някак се обезценяват всички усилия за по-добри стадиони, за по-успешни отбори, за пловдивчани, горди от успехите в спорта. Изтрити от една грозна проява по време на мача. Една хвърлена бутилка обезсмисли всичко". Това коментира кметът на Пловдив Костадин Димитров за прекратеното дерби, където бе ранен вратарят на "Ботев".

Той недоумява как ще продължи довършването на двата стадиона, в които са вложени стотици милиони левове. "За кого ги строим", пита Димитров.

И казва, че силно се надява да е за нормалните привърженици, които подкрепят отборите си със сърце и душа, а не с хвърляне на бутилки и побой над делегата.

"В разговор с директора на полицията искаме установяване на извършителя на вандалската проява.
С председателя на БФС, правосъдния министър и народни представители от ГЕРБ, които са вносители на Закона за футболното хулиганство, искаме по-бързото му приемане. Още тази седмица ще има среща с представители на Ботев, Локомотив и БФС за установяване на стриктен пропускателен режим.
Ние няма да строим за онези, които рушат. Ще строим за радостта от достойната игра", завършва Димитров.

