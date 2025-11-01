ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията в Пловдив преглежда камерите за хулиганите, ранили вратаря на "Ботев"

Стадионът на "Локомотив" (Пд), на който се игра злополучното дерби, приличаше на бойно поле. Снимка: Мая Вакрилова

Униформените извършили проверка на влизащите в стадиона и не открили опасни предмети и бутилки с течности

Пловдивската полиция усилено търси хулиганите, които запратиха бутилка и уцелиха в главата вратаря на "Ботев" Даниел Наумов по време на дербито, което беше прекратено.

"Предприети са всички мерки за установяване на всички лица, съпричастни към извършеното нарушение на обществения ред по време на дербито на пловдивските футболни отбори "Локомотив" и "Ботев" днес. След преглед на видеозаписите предстои да бъдат издирени извършителите и спрямо тях да се вземе съответното отношение", се казва в съобщение на МВР.

От там твърдят, че са били извършени щателни проверки при влизане в стадион "Локомотив" и нямало допуснати зрители, носещи опасни предмети или бутилки с течности. "Продажбата на напитки в спортната зона е изцяло ангажимент на домакините и следва да се осъществява съгласно установен ред", уточняват от полицията.

Стадионът на "Локомотив" (Пд), на който се игра злополучното дерби, приличаше на бойно поле.

