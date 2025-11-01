Христо Крушарски: "Локомотив" го отнесе заради един симулант

Ще видите оттук нататък какво става, не ме познавате, няма да се даваме лесно, категоричен е босът на черно-белите

"Локомотив" загуби заради един симулант. Този младеж по същия начин е ял бой и преди в ЦСКА 1948 за същите действия. Гледайте внимателно, ударът е по рамото. Ако сте кривогледи, ще ви дам очила за специално гледане".

Това каза собственикът на "Локомотив" Христо Крушарски след прекратеното дерби. То беше отменено, след като бутилка полетя от трибуна "Бесика" към терена и уцели вратаря на жълто–черните Даниел Наумов.

"Ще им помогна, ще играя с всички отбори против жълто-черните и "Ботев" ще играе в Б група", закани се босът на черно-белите.

По думите му е имало вариант мачът да продължи. "Защо не му показаха картон като бави мача и симулира. Това беше нагласена работа и симулация, червен картон и нов вратар. Какъв беше проблемът? Бил им вратарят на 18 години, да вземат някой като мен на 50, какво ме интересува? Има ли в правилника на колко години трябва да е играчът", попита Крушарски. И се закани на жълто-черните.

"Ще видите оттук нататък какво става, не ме познавате, няма да се даваме лесно. Това е открадната победа, благодарение на съдията", завърши шефът на "Локомотив". И обясни, че през следващите дни ще се срещне с тарторите на феновете.