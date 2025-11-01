Босът на "Ботев" (Пд): Г-н Крушарски си въобразява, че той управлява БФС!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Финансовият благодетел на "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов използва официалния си профил във фейсбук, за да коментира думите на собственика на "Локомотив" (Пловдив) Христо Крушарски след прекратеното градско дерби между двата отбора заради удар с бутилка в главата на вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов.

След двубоя Крушарски обвини Наумов, че е "симулант" и заяви, че ударът от бутилка е в рамото на стража, а не в главата.

"След като мачът бе прекратен заради инцидент, при който вратарят на Ботев – Даниел Наумов – бе ударен с бутилка в главата, последваха абсурдни изказвания от страна на Христо Крушарски.

Този човек си позволи да нарече нашите футболисти с обидни думи, да обвинява Наумов в симулация и дори да заяви, че ще „направи така, че Ботев да отиде в Б група".

Явно г-н Крушарски е забравил къде се намира и си въобразява, че той управлява БФС и решава кой отбор къде ще играе.

Според него бутилката била ударила вратаря „в рамото"...

Г-н Крушарски, има огромна разлика между рамо и глава!

Даниел Наумов беше в състояние на комоциум, а медицинският екип категорично забрани той да продължи участието си в срещата.

Без значение от цветовете, няма нищо по-срамно от това да се подиграваш с контузен футболист.

Очакваме с решението си БФС най-после да раздаде справедливост при подобни ситуации. Здравето на футболистите и хората е преди всичко – подобни прояви са недопустими", гласи изявлението от Илиян Филипов.