Мъри Стоилов се върна към победите в Турция

Станимир Стоилов Снимка: x.com/Goztepe/

След 2 загуби в елита на Турция воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" се върна към победите.

Тимът на Мъри наложи у дома над "Генчлербирлиги" с 1:0 в мач от 11-ия кръг.

Жуан Сантос вкара в 29-ата минута за "Гьозтепе", но попадението бе отменено заради игра в ръка на бразилеца.

В добавеното време на първата част той се разписа редовно.

Тимът от Измир вече има 19 точки в актива си и е на четвърто място в класирането, като изостава само от шампиона "Галатасарай" (29), "Трабзон" (24) и "Фенербахче" (22).

