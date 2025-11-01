Яник Синер на финал в Париж, нова победа го връща на върха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Яник Синер за първи път в кариерата си ще играе финал на турнира по тенис "Мастърс 1000" в Париж.

Италианецът отнесе 6:0, 6:1 Александър Зверев (Гер), който явно бе изтощен от дългия си мач с Данил Медведев (Рус) и дори повика лекар.

Победата на Синер е 25-а поред на твърди кортове в зала. Ако спечели и срещу Феликс Оже-Алиасим, ще се върне начело на световната ранглиста.

В първия полуфинал канадецът отстрани 7:6 (7:3), 6:4 Александър Бублик (Каз) и за момента има място във финалите на АТП в Торино.