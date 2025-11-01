ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Достанич: Играчите дадоха всичко, за да вземе "Славия" важни 3 т.

1504
Ратко Достанич Снимка: Startphoto.bg

Наставникът на "Славия" Ратко Достанич коментира победата с 1:0 като гост на "Септември":

"Момчетата дадоха всичко от себе си още от първата минута. Имаше тактическа дисциплина. Футболистите играха на върха на възможностите си. Свалям им шапка. Това са важни три точки за нас.

"Септември" има сериозни футболисти. Стана хубав мач, но ние заслужихме трите точки. Нормално е да направим хубав мач, когато даваме всичко от себе си. Доволен съм заради футболисти, те се раздадоха. "Славия" винаги има големи цели, но трябва и да залага на младите.

Футболистите са нервни на моменти, има напрежение. Те всеки път искат да се разписват. Дано сега нещата тръгнат нагоре."

Ратко Достанич

