Ига Швьонтек и Елена Рибакина започнаха с победи на финалите

Ига Швьонтек Снимка: Ройтерс

Номер 2 в световната ранглиста Ига Швьонтек стартира с убедителна победа на финалния турнир на Женската асоциация по тенис в Рияд (Саудитска Арабия).

В първия си мач от група Б полякинята се наложи над шампионката от откритото на Австралия Мадисън Кийс (САЩ) с 6:1, 6:2.

Във втория мач от групата бившата шампионка от "Уимбълдън" Елена Рибакина (Казахстан) се наложи над финалистката от "Уимбълдън" и US Open Аманда Анисимова (САЩ) с 6:3, 6:1.

В неделя водачката в схемата Арина Сабаленка (Блрс) започва борбата за първа титла срещу Джасмин Паолини (Италия), преди защитаващата титлата си Коко Гоф (САЩ) да се изправи срещу сънародничката си Джесика Пегула.

