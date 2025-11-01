ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още двама са с повдигнати обвинения за обира в Лув...

"Челси" взе лондонското дерби с 1:0 на стадиона на "Тотнъм"

Снимка: Ройтерс

"Челси" спечели ценна победа при гостуването си на "Тотнъм" с 1:0 в среща от 10-ия кръг на английската Висша лига.

Победното попадение за "сините" от "Стамфорд Бридж" вкара Жоао Педро в 34-ата минута. Тогава "шпорите" сбъркаха два пъти последователно при изнасянето на топката.

Мойзес Кайседо подаде Педро, който се разписа отблизо с плътен удар по въздух в десния ъгъл.

След почивката гостите бяха по-близо до втори гол, като направиха няколко пропуска.

Така "Челси" се изравни с "Тотнъм", като и двата тима имат по 17 точки. "Шпорите" са трети, а "сините" - четвърти.

Снимка: Ройтерс

