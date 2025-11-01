Филип Кръстев титуляр при реми 2:2 на "Оксфорд"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националът Филип Кръстев бе титуляр за "Оксфорд", който стигна до точка в домакинството си от 13-ия кръг на Чемпиъншип (II ниво на футбола в Ангия) срещу "Милуол" с гол в добавеното време.

Резервата Пжемислав Плачета се разписа в 96-ата минута и изравни за крайното 2:2. Кръстев игра на ниво и остана на терена до 73-ата минута.

Гостите създадоха по-чисти положения, но изпуснаха победата. Лондончани поведоха с попадение на Тиерно Бало в 11-ата минута, а Камерън Бранаган изравни в края на първото полувреме. Джейк Купър отново изведе "Милуол" напред в 66-ата минута, а преднината се запази до продължението.

"Оксфорд" е 18-и от 24 отбора в дивизията с 13 точки.