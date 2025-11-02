Пускат на търг шасито от болида за първа домакинска победа на Сена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международната аукционна къща "Сотбис" предлага на търг шасито на McLaren MP4/6 от 1991 година - болидът, с който Аертон Сена спечели Гран При на Бразилия във Формула 1, предава БТА.

Търгът ще се проведе от 8 до 11 декември в Дубай. Шасито е предварително оценено на 12-15 милиона долара. Това е автомобилът, с който Сена спечели първото си състезание на домашната шиста в Гран При на Бразилия.

Сена е трикратен световен шампион във Формула 1 (1988, 1990, 1991) и държи рекорда за най-много победи в Гран При на Монако (шест). Той загина при автомобилна катастрофа на Гран При на Сан Марино през 1994 година.