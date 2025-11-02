Световният вицешампион Вени Антов поведе с 18 т. отбора си към обрат във Франция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световният вицешампион Венислав Антов бе най-резултатен с 18 точки за "Туркоан" и го поведе към обрат в 4-ия кръг на френския елит.

21-годишният диагонал даде своя солиден принос за победата с 3:1 (14:25, 25:21, 25:23, 26:24) при гостуването на "Сет".

Вени записа 2 аса и 2 блока.

Друг юноша на "Левски" - Владимир Гърков, също отбеляза 18 точки (3 аса, 1 блок), но при загубата на своя "Сен Назер" с 1:3 (28:26, 21:25, 26:28, 14:25) във визитата на "Тулуза".

В отминалите 4 мача Влади е реализирал 72 точки, а Вени - 64.

"Туркоан" е 4-и в класирането с 3 успеха, 1 загуби и 8 точки, а "Сен Назер" - 9-и с 2/2/5.