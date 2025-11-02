Финалът за суперкупата на България “Лудогорец” - “Левски” ще се играе на 3 февруари

Финалът за суперкупата на България между “Лудогорец” и “Левски” ще се играе на 3 февруари догодина, съобщи източник от професионалната лига.

Датата е удобна и за двата отбора. Мачът е във вторник, като в четвъртъка преди него разградчани ще изиграят последната си среща от шампионатната фаза на Лига Европа.

След това и двата отбора имат мачове в София.

“Левски” приема врачанския “Ботев”, а разградчани гостуват на “Локомотив”, като мачовете им може да са в събота.

Защото след първия пролетен кръг е датата за купата и ще има двубои и от този турнир, които отиват в сряда. Така ще се гарантира равнопоставеност между двата тима.

За следващия сезон ще се мисли отново, като в него ситуацията ще е доста по-различна.

Първо в елитната група ще има само 14 тима, паузите в първенството за националните отбори ще са вече по две пълни седмици, защото се минава на варианта да се играят по 3 двубоя в една и накрая преди световното УЕФА разрешава да се играе до 6 юни. Така първенството може да започне и малко по-късно, като преди това ще бъдат първите кръгове от квалификациите за евротурнирите.