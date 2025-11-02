Спалети дебютира победно начело на "Юве"

Бившият наставник на Италия Лучано Спалети дебютира начело на "Ювентус" с победа с 2:1 като гост на "Кремонезе", с което торинци се изравниха във временното класиране на серия "А" с Милан и Интер. Трите гранда са с по 18 точки и изостават с по три от "Рома", както и с по четири от лидера "Наполи".

Спалети бе назначен на треньорския пост в четвъртък и замени Игор Тудор. Той бе уволнен три дни по-рано след серия от осем мача без победа.

Филип Костич отбеляза 33-ия си рожден ден с попадение в 85-ата секунда за "Юве", вкарвайки топката във вратата на домакините след пас с пета от Лоис Опенда. Андреа Камбиасо заби втория гол в средата на втората част, а домакините върнаха един чрез английската легенда Джейми Варди.