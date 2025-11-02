ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Средната пенсия ще е 541 евро, а за полицаи и воен...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21631136 www.24chasa.bg

Големи благодарности за Джокович от Иван Иванов

1568
Иван Иванов Снимка: БФТенис

Българският шампион при юношите от "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов благодари специално на сръбската легенда в тениса и организаторите на турнира в Атина за поканата за участие  с "уайлд кард".

Ноле премести от Белград турнира си, тъй като се премести със семейството си да живее в гръцката столица заради конфликт с властващите в родината си.

Той ще се проведе от 2 до 8 ноември.

Навършилият преди 3 дни 17 години Иванов и Джокович, който оглавява схемата, са в една и съща половина.

„Големи благодарности на Новак Джокович и Hellenic Championship", написа Иванов в инстаграм.

В първи кръг Иванов ще срещне квалификант, а при успех ще се изправи срещу победителя от мача между Райли Опелка и осмия поставен Фабиан Марожан.

За българина това ще е дебют в турнир от АТР.

Иван Иванов Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета