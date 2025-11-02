Големи благодарности за Джокович от Иван Иванов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският шампион при юношите от "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов благодари специално на сръбската легенда в тениса и организаторите на турнира в Атина за поканата за участие с "уайлд кард".

Ноле премести от Белград турнира си, тъй като се премести със семейството си да живее в гръцката столица заради конфликт с властващите в родината си.

Той ще се проведе от 2 до 8 ноември.

Навършилият преди 3 дни 17 години Иванов и Джокович, който оглавява схемата, са в една и съща половина.

„Големи благодарности на Новак Джокович и Hellenic Championship", написа Иванов в инстаграм.

В първи кръг Иванов ще срещне квалификант, а при успех ще се изправи срещу победителя от мача между Райли Опелка и осмия поставен Фабиан Марожан.

За българина това ще е дебют в турнир от АТР.